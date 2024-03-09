Стало известно о задержании в Киеве серийного маньяка

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В Киеве в начале января задержали мужчин, подозреваемого в причастности к не менее чем восьми убийствам.
Как сообщили в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua», его арестовали 3 января после нападения на продавщицу цветов в Голосеевском районе Киева.
Мужчина признался в совершении этого преступления и сообщил, что нанес ей несколько ножевых ран. Позже стало известно о его причастности к восьми убийствам. Последним из них стало убийство мужчины в Днепровском районе Киева в сентябре 2019 года.
По данным источника, в тот раз преступник преследовал свою жертву и атаковал ее камнем по голове.
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Мужчина признался в совершении этого преступления и сообщил, что нанес ей несколько ножевых ран. Позже стало известно о его причастности к восьми убийствам. Последним из них стало убийство мужчины в Днепровском районе Киева в сентябре 2019 года.
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Артем Кузьмин