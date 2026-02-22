Стало известно, почему Бакшевскую Масленицу в Истринском районе не согласовали власти
Традиционный народный праздник — Бакшевская Масленица — оказался в центре обсуждений после сообщений о якобы «запрете народных гуляний». Однако, как выяснилось, причиной отмены стали не сами традиции, а вопросы безопасности и организации мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Истра, буря, безумие».
Организатором праздника выступил москвич Юрий Зорин. Ещё в августе 2025 года он обратился в администрацию с просьбой провести Масленицу на территории лесного массива в Истринском районе. Власти не отказали, но поставили стандартное условие — согласовать проведение с экстренными службами: полицией, МЧС и медицинскими службами.
С ноября представители полиции пытались связаться с организаторами, чтобы обсудить вопросы безопасности: размещение медиков, обеспечение порядка, подъезд спецтехники и эвакуационные маршруты. Однако организаторы не выходили на контакт и не участвовали во встречах.
13 февраля лесничие и сотрудники правоохранительных органов осмотрели предполагаемое место проведения. По итогам проверки были выявлены нарушения:
— несоблюдение пожарной безопасности;
— санитарные нарушения;
— признаки самовольного использования земельного участка.
Фактически, нарушения были зафиксированы ещё до начала самого мероприятия. Власти отдельно указали на риски массового скопления людей в труднодоступной лесной зоне. По оценкам, на праздник могли приехать тысячи участников, включая семьи с детьми.
При этом отсутствовали согласованные медицинские посты, не были обеспечены подъезды для скорой помощи и пожарной техники, не предусматривалось дежурство полиции и спасателей.
В подобных условиях любая чрезвычайная ситуация могла привести к серьёзным последствиям, поскольку экстренные службы физически не смогли бы быстро добраться до площадки.
Организаторы позиционировали праздник как бесплатный, однако место проведения распространялось через закрытые чаты. По сообщениям участников, доступ к координатам могли получать за плату — от 1000 до 2000 рублей, что вызвало дополнительные вопросы у проверяющих органов.
Территория проведения также попадает в зону повышенных требований безопасности, связанных с работой систем противовоздушной обороны и пролётом беспилотников. Массовое мероприятие без официального согласования в такой зоне считается повышенным риском.
18 февраля организатору официально вручили предостережение, после чего проведение праздника не согласовали. По версии властей, решение было связано исключительно с отсутствием необходимых мер безопасности, а не с запретом народных традиций или самого праздника Масленицы.
