Стало известно, почему Бакшевскую Масленицу в Истринском районе не согласовали власти

22 февраля 2026, 13:26

Бакшевскую Масленицу в Истре отменили из-за нарушений безопасности

Фото: Telegram / @hello_istra

Традиционный народный праздник — Бакшевская Масленица — оказался в центре обсуждений после сообщений о якобы «запрете народных гуляний». Однако, как выяснилось, причиной отмены стали не сами традиции, а вопросы безопасности и организации мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Истра, буря, безумие».