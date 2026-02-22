В Волгограде подростки жестоко избили школьника из-за конфликта с их подругой
Подростки из Волгограда стали фигурантами уголовного дела после избиения школьника. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Молодых людей задержали после того, как в сети появился ролик с избиением 15-летнего юноши. На кадрах видно, как один из нападавших ударил пострадавшего ногой по голове, и, когда тот упал, продолжил избивать.
По данным следствия, конфликт начался из-за ссоры между пострадавшим школьником и 15-летней студенткой местного техникума. Девушка назначила встречу, на которую пригласила двух своих знакомых, юношей 17 и 18 лет.
Когда все собрались, молодые люди заставили школьника извиняться за свой проступок. Однако извинения не помогли — они начали жестоко избивать несовершеннолетнего. Всё происходящее студентка снимала на камеру и позже опубликовала видео в социальных сетях.
После обращения родителей пострадавшего в правоохранительные органы полиция быстро установила личности всех участников инцидента. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
Читайте также: