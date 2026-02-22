В Волгограде подростки жестоко избили школьника из-за конфликта с их подругой

22 февраля 2026, 11:52

В Волгограде юношей задержали за избиение школьника из-за ссоры с их подругой

Фото: iStock/mrohana

Подростки из Волгограда стали фигурантами уголовного дела после избиения школьника. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.