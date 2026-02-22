В Свердловской области мужчина провалился под лед
В Екатеринбурге мужчина провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.
Несчастный случай произошел на озере Шарташ. Согласно информации ведомства, очевидцы вытащили пострадавшего на берег. Иные подробности о произошедшем в настоящее время не приводятся.
Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что однажды ее коллега по программе «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман провалился под лед и отморозил ногу. ЧП произошло в горах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого стало известно, что подмосковные росгвардейцы спасли провалившегося под лёд рыбака.
Читайте также: