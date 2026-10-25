Стало известно, почему форма и размер льда имеют значение

25 октября 2026, 18:32

Бизнесмен Яковлев: для быстрого охлаждения напитка подойдет дробленый лед

Фото: iStock/Merinka

Основатель бренда льда для напитков «Холод Севера» Игорь Яковлев объяснил, почему форма и размер льда имеют значение. Об этом пишет «Газета.Ru».