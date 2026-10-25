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Стало известно, почему форма и размер льда имеют значение

Бизнесмен Яковлев: для быстрого охлаждения напитка подойдет дробленый лед
Фото: iStock/Merinka

Основатель бренда льда для напитков «Холод Севера» Игорь Яковлев объяснил, почему форма и размер льда имеют значение. Об этом пишет «Газета.Ru».



По его словам, при выборе льда важно учитывать, что чем больше его площадь соприкосновения с жидкостью, тем быстрее происходит теплообмен и тем скорее он тает. Для быстрого замораживания и разбавления напитка лучше использовать дробленый лед, утверждает эксперт. Согласно его мнению, если требуется медленное охлаждение напитка с минимальным разбавлением, лучше использовать крупные куски льда — такие как кубы, цилиндры или шары.

Яковлев отметил, что выбор упаковки для льда зависит от масштаба задач и технических возможностей хранения. Для одного напитка лучше выбрать порционную упаковку весом 100 граммов. Специалист добавил, что упаковка весом 500–600 граммов идеально подходит для домашнего использования. Она позволяет приготовить три-четыре коктейля или смузи, а также провести небольшую дегустацию, заключил он.

Екатерина Коршунова

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