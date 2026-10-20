Терапевт предупредила об опасности резкого отказа от приема некоторых препаратов
Резкий отказ от приема некоторых препаратов может привести к ухудшению самочувствия из-за синдрома отмены. Об этом сообщила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, резкий отказ от антидепрессантов, бета-блокаторов, глюкокортикостероидов и снотворных препаратов может привести к неприятным и даже опасным последствиям. Она объяснила, что синдром отмены возникает, когда организм привыкает к действию лекарства, а затем его поступление резко уменьшается или прекращается.
При резком отказе от некоторых антидепрессантов появляются головокружение, тошнота, проблемы со сном, тревожность и странные ощущения в теле. Бурнацкая предупредила, что самостоятельная отмена бензодиазепиновых снотворных и успокоительных средств может вызвать сильную тревогу, бессонницу и, в редких случаях, судороги. Она отметила, что прекращение приёма бета-блокаторов может привести к учащённому пульсу, повышению артериального давления и обострению стенокардии.
Терапевт подчеркнула, что исчезновение симптомов заболевания не всегда указывает на то, что лечение можно прекратить. Быстрое снижение дозы препарата может не только вызвать синдром отмены, но и способствовать обострению заболевания, заключила она.
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