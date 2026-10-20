Терапевт предупредила об опасности резкого отказа от приема некоторых препаратов

20 октября 2026, 16:54

Врач Бурнацкая: Резкий отказ от лекарств может вызвать тошноту и тревожность

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Резкий отказ от приема некоторых препаратов может привести к ухудшению самочувствия из-за синдрома отмены. Об этом сообщила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая, передает «Лента.ру».