Россиян предупредили об опасности сочетания кофе и лекарств

07 мая 2026, 13:56

Терапевт Уртенова: Кофе может снижать действие лекарств

Кофе может вызывать нежелательные реакции в сочетании с лекарственными препаратами даже при отсутствии прямых противопоказаний. Об этом предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Назифат Уртенова.





По ее словам, кофе способен менять скорость выведения действующих веществ лекарств, а также усиливать побочные эффекты или снижать эффективность лечения. Так, антибиотики из группы фторхинолонов (ципрофлоксацин и норфлоксацин) замедляют выведение кофеина. Из-за этого его концентрация увеличивается в организме, появляется бессонница, тревожность и тремор. Кроме того, напиток снижает действие тетрациклинов.





«Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Так, кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения. А ибупрофен и аспирин в сочетании с кофе усиливает раздражение желудка, в связи с чем возможны боли, изжога, язвы», — подчеркнула Уртенова в беседе с «Известиями».