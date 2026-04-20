В Италии развенчали популярный миф о кофе
Итальянская традиция выпивать немного воды перед чашкой кофе связана не с необходимостью очищения вкусовых рецепторов, а с поддержкой водного баланса организма. Об этом сообщил РИА Новости профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Година.
По его словам, распространённое объяснение не совсем корректно. Итальянцы полагают, что вода перед кофе улучшает восприятие аромата, но, как утверждает эксперт, это скорее заблуждение, чем действительность. В худших кофейнях, добавил он, посетителям подают стакан воды после кофе, чтобы замаскировать его неприятный вкус.
Эспрессо является насыщенным и сложным напитком с высокой концентрацией ароматических соединений. Его вкус настолько выразителен, что обычные остатки пищи во рту почти не мешают его восприятию, пояснил Година. Согласно его заверению, на восприятие вкуса кофе могут повлиять только очень интенсивные ароматы, например, запах сырого лука.
