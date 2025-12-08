Стало известно, какое наказание грозит тайному Санте, который не отправил подарок

08 декабря 2025, 14:19

Адвокат Салкин: тайный Санта, неотправивший подарок, может потерять доверие коллег

Фото: iStock/dikushin

Многие российские коллективы перед Новым годом играют в «Тайного Санту», покупая коллегам подарки-сюрпризы по жребию. Однако бывает, что «Санта» не покупает презент. В этом случае он может понести репутационные потери. Об этом рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.





По его словам, человеку могут присвоить статус «самого жадного коллеги офиса».





«Такой человек рискует потерять доверие коллег, что может сказаться на его профессиональной репутации и командном духе. В некоторых случаях это может привести к возникновению конфликта или даже к ухудшению атмосферы в коллективе. В итоге основное наказание — это социальное осуждение и потеря репутации, что зачастую гораздо важнее материальных штрафов», — сказал Салкин в интервью Life.ru.

«Следует избегать безделушек и сувениров, которые, скорее всего, будут просто пылиться на полке», — добавила Коломацкая.