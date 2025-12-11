ИИ способен помочь с выбором подарков на Новый год

11 декабря 2025, 17:05

Титов: ИИ способен помочь выбрать персонализированный подарок на Новый год

Фото: iStock/AnnaStills

Искусственный интеллект способен помочь выбрать подарки на Новый год для друзей и родственников. Об этом рассказал руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов.





Он пояснил, что от ИИ можно получить персонализированные идеи с помощью чёткого алгоритма с описанием человека, контекста и бюджета. Однако эксперт отметил, что система не сможет заменить личные эмоции, поэтому не предложит подарок, связанный, например, с какими-то важными воспоминаниями.



По словам Титова, в ближайшие годы технологии смогут анализировать интересы по социальным сетям и составлять список подарков исходя из конкретного бюджета.





«Технологии сохраняют самое ценное — ваше время и силы. Они дарят возможность выбрать: бегать по магазинам или быть с семьей, нервничать о подарках или общаться с друзьями», — заключил эксперт в разговоре с «Известиями».

