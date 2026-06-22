Стало известно, почему насекомые прячутся во время дождя

22 июня 2026, 09:11

Эксперты рассказали, куда прячутся насекомые в дождь и где их искать в это время

Фото: iStock/Proximo

Во время дождя насекомые стараются спрятаться в безопасных местах. Ученые СКФУ объяснили: они заранее чувствуют падение атмосферного давления, а крупные капли могут травмировать их или повредить крылья, пишет РИА Новости.