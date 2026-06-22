Стало известно, почему насекомые прячутся во время дождя
Во время дождя насекомые стараются спрятаться в безопасных местах. Ученые СКФУ объяснили: они заранее чувствуют падение атмосферного давления, а крупные капли могут травмировать их или повредить крылья, пишет РИА Новости.
Чаще всего мелкие обитатели природы укрываются в густой листве, под камнями, корягами и в углублениях почвы. Некоторые виды даже уходят под землю. Энтомологи советуют наблюдать за ними летом, особенно в теплую и тихую погоду при температуре около 20–25 градусов. Для таких прогулок лучше выбрать утро или вечер, когда проще заметить и дневных, и ночных членистоногих.
Насекомые — это самая многочисленная группа животных на Земле. Они относятся к классу беспозвоночных и встречаются почти во всех уголках планеты: в лесах, степях, пустынях, у водоёмов и даже рядом с человеком. Учёные описали более миллиона видов, и считается, что на самом деле их намного больше.
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