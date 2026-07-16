Стало известно, почему не на всех дорогах можно вызвать помощь и воспользоваться навигатором

16 июля 2026, 20:21

В Татарстане объяснили отсутствие связи на трассах — проблема в лесах

Фото: Istock / Milos-Muller

На отдельных участках автомобильных трасс в Татарстане по-прежнему отсутствует мобильная связь. Об этом сообщает «Татар-информ».





Причиной стали сложности с обеспечением инфраструктуры в лесных массивах, где строительство базовых станций оказывается затруднено.



Как рассказал на коллегии Минцифры РТ глава ведомства Илья Начвин, главная проблема заключается в отсутствии электроснабжения в удалённых лесных зонах. Для работы вышек связи необходимо провести электричество, однако прокладка кабеля в таких местах может оказаться слишком дорогой.





«Сегодня на дорогах республики остаются зоны в лесной местности, где нет мобильной связи. Водители там не могут вызвать даже экстренные службы и включить навигацию. Совместно с операторами мы проверили эти точки. Главная причина: в лесу нет электричества, а вести кабель туда зачастую дороже, чем построить саму вышку», — пояснил министр.