Отоларинголог предупредила об опасности бесконтрольного применения сосудосуживающих средств
Отоларинголог Харина: сосудосуживающие можно применять не более пяти дней
Чрезмерное использование сосудосуживающих препаратов может вызвать атрофию слизистой и привести к перфорации в носовой перегородке. Об этом предупредила врач-отоларинголог Дарья Харина.
Она подчеркнула, что сосудосуживающие капли можно применять не более пяти дней. Далее начинает формироваться медикаментозная зависимость, и нос без препарата полностью перестает дышать. Так, по словам врача, главной ошибкой пациентов является именно бесконтрольное использование препаратов.
«В итоге пациенты начинают использовать такие препараты годами. Они могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, повышать давление, а также вызывать головные боли», — уточнила Харина в разговоре с Москвой 24.
Она добавила, что сосудосуживающие капли также могут вызвать атрофию слизистой, тогда в носу образуются язвы и сухие корочки. В этой связи отоларинголог посоветовала не трогать сухую перегородку носа и увлажнять ее растворами на основе морской воды.