Отоларинголог предупредила об опасности бесконтрольного применения сосудосуживающих средств

16 июля 2026, 19:47

Отоларинголог Харина: сосудосуживающие можно применять не более пяти дней

Фото: iStock/puhhha

Чрезмерное использование сосудосуживающих препаратов может вызвать атрофию слизистой и привести к перфорации в носовой перегородке. Об этом предупредила врач-отоларинголог Дарья Харина.





Она подчеркнула, что сосудосуживающие капли можно применять не более пяти дней. Далее начинает формироваться медикаментозная зависимость, и нос без препарата полностью перестает дышать. Так, по словам врача, главной ошибкой пациентов является именно бесконтрольное использование препаратов.





«В итоге пациенты начинают использовать такие препараты годами. Они могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, повышать давление, а также вызывать головные боли», — уточнила Харина в разговоре с Москвой 24.