В Сочи женщина угрожала полуторагодовалому сыну, приставив ему нож к шее
В Сочи арестована местная жительница, которая жестоко обращалась со своим полуторагодовалым сыном. Об этом информирует пресс-служба СК России по Краснодарскому краю.
Согласно информации следствия, с июня по июль текущего года в квартире происходили ужасные вещи. 38-летняя женщина регулярно поднимала руку на своего малолетнего сына: била его по голове, рукам и ногам. Также злоумышленница приставляла лезвие ножа к шее ребёнка, обещая ему расправу.
Сотрудники правоохранительных органов собирают доказательства истязаний. В связи с этим инцидентом против преступницы возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и невыполнении родительских обязанностей. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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