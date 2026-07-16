В Сочи женщина угрожала полуторагодовалому сыну, приставив ему нож к шее

16 июля 2026, 19:21

Женщину задержали за истязания малолетнего сына в Сочи

Фото: iStock/blinow61

В Сочи арестована местная жительница, которая жестоко обращалась со своим полуторагодовалым сыном. Об этом информирует пресс-служба СК России по Краснодарскому краю.