Стало известно, почему после включения отопления батарея может оставаться холодной

04 октября 2026, 08:06

Специалист магазина Чихринова: скопившийся воздух может мешать прогреву батареи

Фото: iStock/almaphoto

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала, почему после включения отопления батарея может оставаться холодной. Об этом пишет «Газета.Ru».