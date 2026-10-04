Стало известно, почему после включения отопления батарея может оставаться холодной
Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала, почему после включения отопления батарея может оставаться холодной. Об этом пишет «Газета.Ru».
По ее словам, после включения отопления системе необходимо некоторое время для прогрева теплоносителя и всех радиаторов. Если спустя несколько часов батарея остается прохладной или нагревается неравномерно, следует проверить ее состояние и выявить возможные проблемы.
Согласно мнению Чихриновой, в первую очередь нужно обратить внимание на то, как прогревается радиатор. Если верхняя часть остается холодной, а нижняя теплая, и при этом слышны бульканье или журчание, то, вероятно, в системе скопился воздух. Если же батарея холодная целиком, необходимо проверить, в каком положении находятся запорный вентиль и терморегулятор: после завершения предыдущего отопительного сезона они могли оказаться закрытыми.
Если вентиль открыт, но радиатор все равно не нагревается или прогревается неравномерно, возможны засор или нарушение циркуляции теплоносителя, отметила эксперт. Самостоятельно диагностировать такую неисправность без вмешательства в систему сложно, поэтому рекомендуется обратиться к специалисту, заключила она.
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