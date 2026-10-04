Россиянам назвали неуместные подарки на День учителя

04 октября 2026, 07:28

Специалист по этикету Баранова: учителям нельзя дарить алкоголь или деньги

Фото: iStock/Kuzmichstudio

Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала россиянам неуместные подарки на День учителя. Об этом пишет РИА Новости.