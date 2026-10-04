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Россиянам назвали неуместные подарки на День учителя

Специалист по этикету Баранова: учителям нельзя дарить алкоголь или деньги
Фото: iStock/Kuzmichstudio

Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала россиянам неуместные подарки на День учителя. Об этом пишет РИА Новости.



Согласно ее мнению, конверты с деньгами, дорогие украшения и алкоголь не подходят для дарения педагогам. Она также подчеркнула, что стоимость подарка учителю не должна превышать 3 тысяч рублей.

Ранее Баранова отмечала, что на День учителя преподавателю можно подарить что-то полезное для работы или дома, например, подписку на образовательную платформу или редкую книгу.

Напомним, День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября. В материале «Радио 1» рассказываем о необычных поздравлениях и душевных подарках для педагогов.

Екатерина Коршунова

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