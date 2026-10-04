Дерматолог перечислила важные нюансы в уходе за кожей осенью
После лета кожа часто нуждается в восстановлении: ультрафиолет повреждает клетки и защитный барьер, усиливает потерю влаги и пигментацию. Об этом сообщила врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман, передает «Лента.ру».
По ее словам, после длительного воздействия солнечных лучей кожа нередко становится более сухой и чувствительной. Даже если не произошло ожога, ультрафиолетовое излучение может нарушить её естественный защитный барьер. Осенью важно оценить состояние кожи: присутствуют ли сухость, шелушение, стянутость, раздражение или повышенная жирность, объяснила она.
Осенью особое внимание следует уделить увлажнению, так как с наступлением холодов кожа начинает быстрее терять влагу, отметила дерматолог. Ветер, перепады температуры и сухой воздух от отопительных приборов усугубляют эту проблему. Рекомендуется регулярно использовать крем, а при сухой коже — наносить его дважды в день после деликатного очищения.
Шухман подчеркнула, что осенью не стоит сразу прибегать к агрессивным косметическим процедурам. Если кожа реагирует на привычную косметику покраснением, шелушением или раздражением, необходимо сначала восстановить её комфорт, и только после этого постепенно вводить средства с ретиноидами и кислотами, добавила она.
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