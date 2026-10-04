Дерматолог перечислила важные нюансы в уходе за кожей осенью

04 октября 2026, 07:12

Врач Шухман: После лета коже нужно восстановление из-за влияния ультрафиалета

Фото: iStock/fizkes

После лета кожа часто нуждается в восстановлении: ультрафиолет повреждает клетки и защитный барьер, усиливает потерю влаги и пигментацию. Об этом сообщила врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман, передает «Лента.ру».