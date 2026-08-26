Стало известно, почему роллы нужно заказывать в будние дни

26 августа 2026, 14:24

Основатель суши-ресторанов Баканов: роллы лучше заказывать в будние дни

Фото: iStock/Foxys_forest_manufacture

Основатель сети суши-ресторанов UP SUSHI Евгений Баканов раскрыл, почему роллы стоит заказывать в будние дни. Об этом пишет «Газета.Ru».