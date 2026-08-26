Стало известно, почему роллы нужно заказывать в будние дни
Основатель сети суши-ресторанов UP SUSHI Евгений Баканов раскрыл, почему роллы стоит заказывать в будние дни. Об этом пишет «Газета.Ru».
Лучшее время для оформления заказа — утренние и дневные часы в рабочие дни. В этот период нагрузка на кухню распределяется равномерно, что позволяет повару уделять больше внимания качеству и деталям. Именно в середине дня выше всего вероятность получить роллы идеальной формы и температуры, подчеркнул специалист.
Баканов уточнил, что процесс приготовления качественных роллов с доставкой включает в себя 10–15 минут на сборку и нарезку на кухне и до 25 минут на доставку курьером в термосумке. Эксперт добавил, что в надёжной службе доставки готовые роллы не должны долго храниться в холодильнике. Все блюда готовятся непосредственно перед отправкой, сразу после получения заказа.
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