Стало известно о неожиданном влиянии киви на сон

26 августа 2026, 11:16

Диетолог Паллиан: Киви улучшает сон благодаря мелатонину в составе

Фото: iStock/Mizina

Диетолог Дженнифер Паллиан назвала фрукт, помогающий наладить сон. Об этом пишет издание Eating Well.