Стало известно о неожиданном влиянии киви на сон
Диетолог Дженнифер Паллиан назвала фрукт, помогающий наладить сон. Об этом пишет издание Eating Well.
По словам Паллиан, мелатонин — это гормон, регулирующий сон. Чтобы поддерживать его естественную выработку, важно избегать яркого света, экранов, алкоголя, плотных ужинов и интенсивных физических нагрузок за пару часов до сна. Кроме того, она рекомендовала включить в рацион продукты, богатые мелатонином, такие как киви.
Паллиан сослалась на исследования, подтверждающие, что употребление киви, как в свежем, так и в сушёном виде, способствует улучшению качества и увеличению продолжительности сна. Польза этого фрукта для сна объясняется не только высоким содержанием мелатонина, но и другими его свойствами, подчеркнула диетолог. Для достижения наилучшего эффекта Паллиан советует съедать два киви примерно за час до отхода ко сну, что поможет чувствовать себя бодрыми и отдохнувшими в течение дня.
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