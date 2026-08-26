Назван лучший фрукт для снижения давления
Диетолог Элизабет Клингбейл назвала лучший, по ее мнению, фрукт для снижения артериального давления. Об этом информирует издание Parade.
Клингбейл подчеркнула, что многие люди недополучают калий, который необходим для расслабления сосудов. В одном банане среднего размера содержится около 422 миллиграмм этого микроэлемента, пояснила специалист.
По ее словам, калий помогает снижать артериальное давление, если человек придерживается здорового питания. Поэтому, согласно заверению диетолога, в краткосрочной перспективе увеличение количества потребляемых бананов может немного улучшить состояние при гипертонии.
Ранее гинеколог Камиль Бахтияров назвал необычные симптомы дефицита железа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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