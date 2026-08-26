Нутрициолог назвала полезный для печени овощ

26 августа 2026, 12:44

Нутрициолог Милаева: Свекла полезна для печени благодаря бетаину

Фото: iStock/dianazh

Нутрициолог и эксперт по питанию детей Елена Милаева назвала полезный для печени и при этом дешевый овощ. Об этом пишет aif.ru.