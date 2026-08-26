Нутрициолог назвала полезный для печени овощ
Нутрициолог и эксперт по питанию детей Елена Милаева назвала полезный для печени и при этом дешевый овощ. Об этом пишет aif.ru.
Эксперт утверждает, что свекла полезна для здоровья в целом и для работы печени в частности. Этот овощ богат витаминами и минералами, включая фолиевую кислоту, калий, марганец, кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, хлор, медь, молибден, цинк, железо, хром, витамины C, A, K, E и группы B.
Свекла также содержит бетаин, который способствует переработке жиров печенью и ускоряет выведение токсинов. Милаева отмечает, что эти свойства делают овощ полезным для тех, кто принимает много лекарств или питается тяжелой пищей. Кроме того, он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и содержит много клетчатки, необходимой для пищеварения.
Для получения пользы от свеклы достаточно употреблять один средний корнеплод в день, рекомендует Милаева. Однако людям с аллергией или заболеваниями почек следует проконсультироваться с врачом перед включением этого овоща в рацион.
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