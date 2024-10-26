Стало известно, почему российские чиновники не хотят ездить на Lada Aura

Автомобиль Lada Aura (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Российские депутаты решили не ездить на Lada Aura. Как информирует Telegram-канал Mash, причиной тому является ряд неудобств. При этом в «АвтоВАЗе уточняли, что новинка подойдет для представителей госструктур.
«Только чиновники оказались к этому не готовы. Места для воздуховодов сзади не нашлось — оставили без них. Важные персоны испугались, что в костюмах и рубашечках вспотеют и придут на переговоры с мокрой спиной — будет стыдно», — сказано в сообщении.
Известно, что в автомобиле кондиционер предусмотрен лишь с водительской стороны, а климат-контроля нет вообще. Помимо этого, со слов чиновников, у машины слишком большие габариты, создающие неудобства при парковке у ГД.
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