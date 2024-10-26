Общественники предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»

Штраф за неоплату проезда по платным трассам увеличат почти в 7 раз для легковых автомобилей и в 6 раз для грузовых. Об этом сообщает Министерство транспорта России на своем официальном сайте. Отмечается, что санкции вырастут с 1500 до 10 000 рублей и с 5000 до 30 000 рублей соответственно.