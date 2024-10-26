Общественники предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»

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«Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» предложили запретить общественники, информирует Telegram-канал Shot. Активисты ссылаются на то, что фраза «по усам текло, а в рот не попало» скрыто намекает на нетрадиционные отношения.
В Минкульт направлено соответствующее обращение с утверждением, что в тексте есть пропаганда запрещенной в РФ идеологии. По словам защитника Александра Добровинского, раскритиковавшего данную трактовку, нужно не поверхностно воспринимать произведение, а знать культурный контекст, а также литературные традиции.
Ранее стало известно, какие законы начнут работать в РФ с ноября и кого они коснутся. Председатель ГД Вячеслав Володин дал пояснения.
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«Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — резюмировал адвокат.
Ранее стало известно, какие законы начнут работать в РФ с ноября и кого они коснутся. Председатель ГД Вячеслав Володин дал пояснения.
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Никита Кротов