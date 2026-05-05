Стало известно, почему россиянам могут приостановить выплату пенсии
Россиянам могут приостановить выплаты страховой пенсии по старости, если они не являлись за ней в течение шести месяцев подряд. Об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, если не предоставить необходимые документы в установленные сроки, выплата пенсии будет приостановлена на шесть месяцев. Отсчет начинается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором истек установленный срок.
Кроме того, если инвалид не явится на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы в назначенный срок, выплата пенсии также будет приостановлена. В этом случае отсчет начинается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором истек срок. Срок приостановки составляет три месяца.
Балынин отметил, что если получатель страховой пенсии по случаю потери кормильца не подтвердит факт обучения в очной форме после достижения 18 лет, выплата пенсии будет приостановлена на шесть месяцев. Отсчет начинается с первого числа месяца, следующего за тем, когда человеку исполнилось 18 лет, или за месяцем, в котором истек срок обучения.
Еще одной причиной для приостановки выплаты пенсии может стать истечение срока обучения после достижения 18 лет. Если это подтверждено документом образовательной организации, выплата будет приостановлена на шесть месяцев, начиная с 1 сентября года, в котором обучение было завершено.
Балынин подчеркнул, что если обстоятельства, которые привели к приостановке выплаты пенсии, будут устранены, выплата будет возобновлена. Для этого необходимо подать заявление и предоставить соответствующие документы. Рассмотрение заявления займет не более пяти рабочих дней с момента его подачи, уточнил экономист.
