В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить путевку в санаторий
Путевку в санаторий может получить сотрудник по инициативе работодателя или по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования, а также работники вредных и опасных производств. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
Работодатель в России действительно вправе направить своего сотрудника в санаторий, и это предусмотрено законодательством. Прежде всего, речь идет о санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям в рамках обязательного социального страхования, отметил Кривоносов. В этом случае путевка оплачивается из средств Социального фонда России, а работодатель содействует в оформлении документов и организации поездки.
Второй вариант — инициатива самого начальника. Многие компании включают санаторно-курортное лечение в социальный пакет, и в этом случае поездка может быть полностью или частично оплачена работодателем, в зависимости от условий трудового или коллективного договора, пояснил депутат.
Кривоносов уточнил, что возможен и формат софинансирования, когда часть стоимости оплачивает наниматель, а часть — сотрудник. Если же он едет в санаторий по своей инициативе, без медицинских показаний и при отсутствии участия работодателя, он оплачивает поездку самостоятельно.
Для работников вредных и опасных производств санаторно-курортное лечение может быть элементом системы охраны труда, и в таких ситуациях расходы обычно берет на себя работодатель, добавил парламентарий.
Также он сообщил, что для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены отдельные меры поддержки. Для них есть право на санаторно-курортное лечение за счет государства, включая программы социальной поддержки и медицинской реабилитации. В этих случаях путевки предоставляются через уполномоченные органы, при этом финансовая нагрузка на человека минимальна или отсутствует, подчеркнул депутат.
Читайте также: