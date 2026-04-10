Стало известно, почему россияне боятся менять работу

Депутат Крастелев: Россияне не меняют работу из-за страха потерять доход
В России ежегодно увеличивается уровень закредитованности граждан, несмотря на низкую безработицу. Такое заявление сделал координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.
По его словам, люди боятся менять место работы в страхе потерять в привычных доходах или кардинальных изменений в качестве.
«Рабочие места в стабильных компаниях по-прежнему востребованы, на одно место множество соискателей, о многоэтапных проектных собеседованиях ходят легенды. Да, сейчас есть возможность не умереть с голоду, пойти в курьеры, таксисты и прочее, однако это лишь временная мера», — отметил Крастелев в разговоре с RuNews24.ru.
Именно поэтому люди выбирают стабильность на действующей должности, а не ищут новую работу, которая позволила бы совершить карьерный рост.