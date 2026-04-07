Более 85% выпускников педвузов остаются работать в школах Подмосковья
Ежегодно педагогические вузы Московской области выпускают около 1,5 тысячи учителей. Более 90% старшекурсников совмещают учёбу с работой в местных школах, сообщает Министерство образования Московской области.
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что свыше 85% выпускников остаются работать в школах области. Это подтверждает эффективность выстроенной системы подготовки и сопровождения молодых кадров. Студентов начинают курировать с первых курсов: помогают с выбором карьерной траектории, дают возможность совмещать теорию с практикой и поддерживают на старте профессии. Главная задача — не просто обучить педагога, а закрепить его в региональной системе образования.
Выпускников закрепляют за наставниками на срок до трёх лет после окончания вуза. Они имеют доступ к базе педагогических вакансий Московской области, где хранится рейтинг каждого студента за весь период обучения — это удобно для работодателей. В преддипломный период университеты организуют распределение выпускников на трудоустройство.
Два подмосковных вуза — Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне и Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуево — вошли в ТОП‑10 рейтинга трудоустройства выпускников, составленного Минтрудом России (ключевые критерии — процент трудоустройства и уровень зарплаты).
Для молодых педагогов предусмотрена финансовая поддержка правительства Московской области. При трудоустройстве в школы региона выплачивается пособие 150 тыс. рублей (50 тыс. — сразу, ещё 100 тыс. — после второго года работы). Получивший выплату обязан отработать учителем в области не менее трёх лет.
Также в течение трёх лет после трудоустройства можно получать ежемесячную доплату в 6 тыс. рублей. За классное руководство предусмотрена надбавка: 11 тыс. рублей в населённых пунктах от 100 тыс. жителей и 16 тыс. — в городах и посёлках с населением менее 100 тыс. человек.
