Провайдеры будут отключать абонентов при отказе перейти на оптоволокно

17 февраля 2026, 21:26

Провайдеры будут отключать абонентов при отказе заменить кабель

Фото: istockphoto/Tippapatt

Минцифры России предлагает разрешить интернет‑провайдерам в одностороннем порядке приостанавливать обслуживание и расторгать договор с абонентами домашнего интернета и стационарной связи, если те не реагируют на уведомления о необходимости замены кабелей в установленный срок.