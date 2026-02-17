Провайдеры будут отключать абонентов при отказе перейти на оптоволокно
Минцифры России предлагает разрешить интернет‑провайдерам в одностороннем порядке приостанавливать обслуживание и расторгать договор с абонентами домашнего интернета и стационарной связи, если те не реагируют на уведомления о необходимости замены кабелей в установленный срок.
Проект постановления разместили на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Как следует из документа, оператор сможет менять медные кабели на волоконно‑оптическую абонентскую линию согласно модернизации сети. О проведении работ — дате начала, сроках, необходимости доступа в помещение и возможности подключить оборудование абонента к электропитанию — провайдер обязуется предупредить минимум за 30 дней. При этом иной срок замены стороны могут согласовать отдельно.
Если абонент не обеспечит доступ, оператор получит право приостановить оказание услуг до устранения нарушения. В случае, если доступ так и не предоставят в течение шести месяцев со дня получения уведомления, провайдер сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Отдельно отмечается, что расходы на замену абонентской линии возлагаются на оператора связи.
