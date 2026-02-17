В Госдуме призвали казнить маньяков и педофилов из-за роста рецидивов

17 февраля 2026, 18:55

Депутат Миронов: педофилы и маньяки заслуживают только смертной казни

Сергей Миронов (Фото: Telegram @news_kremlin)

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой ужесточить наказание для педофилов и маньяков вплоть до смертной казни.





В беседе с «NEWS.ru» Миронов заявил, что за последние 10 лет количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в стране увеличилось почти вдвое.

«При этом доля рецидивов доходит до 90%. Раз вступив на эту дорожку, с неё уже не сойдёшь. Наша фракция настаивает на ужесточении наказания для педофилов и маньяков вплоть до смертной казни, а за насилие надо давать пожизненное», — подчеркнул депутат.