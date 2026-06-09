Россиянам рассказали о серьёзной опасности тополиного пуха для автомобиля

09 июня 2026, 09:00

В «АвтоСпецЦентре» рассказали, как тополиный пух выводит из строя мотор

Фото: Istock/Mikhail Shulpin

Тополиный пух может нарушить работу мотора и кондиционера вплоть до их поломки. Об этом сообщил директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявил, что пух представляет угрозу для технического состояния автомобиля, особенно в конце мая — июне.

«Основной вред заключается в забивании радиаторов системы охлаждения двигателя и кондиционера, а также в загрязнении воздушного фильтра и вентиляционных каналов», — отметил Серебряков.