Россиянам рассказали о серьёзной опасности тополиного пуха для автомобиля
В «АвтоСпецЦентре» рассказали, как тополиный пух выводит из строя мотор
Тополиный пух может нарушить работу мотора и кондиционера вплоть до их поломки. Об этом сообщил директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявил, что пух представляет угрозу для технического состояния автомобиля, особенно в конце мая — июне.
«Основной вред заключается в забивании радиаторов системы охлаждения двигателя и кондиционера, а также в загрязнении воздушного фильтра и вентиляционных каналов», — отметил Серебряков.Специалист добавил, что в моторном отсеке пух смешивается с пылью и масляными испарениями, образуя войлокоподобный слой. Это нарушает тепловой режим двигателя и повышает риск перегрева, особенно в пробках. Кроме того, по словам эксперта, из-за пуха резко падает эффективность охлаждения кондиционера, что может привести к поломке компрессора.
В сезон цветения тополя Серебряков рекомендовал еженедельно очищать радиаторы сжатым воздухом или водой низкого давления и заменять воздушный фильтр после пыления. Защитная сетка на бампере предотвращает попадание крупных фрагментов пуха в моторный отсек.