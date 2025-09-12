В округе Подольске завершили строительство заправки у ЦКАД

12 сентября 2025, 14:44

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство автозаправочной станции, расположенной у ЦКАД на территории городского округа Подольск, завершено. Объект прошёл итоговую проверку Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Производительность новой АЗС составляет до 500 заправок в сутки, одновременно здесь можно будет обслуживать 12 машин.





«На АЗС установлены четыре топливораздаточные колонки «Топаз», каждая из которых оснащена десятью заправочными пистолетами. Заправиться здесь можно будет бензином марок АИ-92, АИ-95, G-95, G-100 и дизельным топливом», — говорится в сообщении.