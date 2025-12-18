Ущерб землям от нелегальной свалки в Богородском округе оценили в 10 млн рублей
Нелегальную свалку обнаружили инспекторы эконадзора в деревне Починки Богородского городского округа. Ущерб, нанесённый почвам складированием отходов, эксперты оценили более чем в десять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
Иск о возмещении ущерба министерство направило в Ногинский городской суд.
Выяснилось, что участок, который завалили мусором, принадлежит одному лицу и сдаётся в аренду другому. Оба они станут соответчиками на процессе о взыскании ущерба.«Участок со свалкой не охраняется и не огорожен, проход на него свободный, что в большинстве случаев провоцирует нарушителей сгружать мусор. Эксперты для расчёта суммы ущерба провели маркшейдерские исследования и сделали лабораторный анализ проб отходов», — отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.