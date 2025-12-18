Ущерб землям от нелегальной свалки в Богородском округе оценили в 10 млн рублей

18 декабря 2025, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальную свалку обнаружили инспекторы эконадзора в деревне Починки Богородского городского округа. Ущерб, нанесённый почвам складированием отходов, эксперты оценили более чем в десять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.





Иск о возмещении ущерба министерство направило в Ногинский городской суд.



