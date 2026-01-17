«Скидка на следующий раз»: Морг в Иркутской области превратили в свалку тел
В Иркутской области вскрылись вопиющие нарушения в работе морга. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Активист Артём Павлечко снял видео внутри патологоанатомического отделения в Тулуне. Кадры показывают антисанитарию: тела лежат на полу, помещения завалены хламом, а инструменты хранятся в коробках из-под обуви.
Родственники умерших ранее жаловались на состояние тел и работу отделения. По их словам, ритуальные агенты, зная о проблемах, предлагали недовольным скидку «на следующий раз».
После публикации видео местная прокуратура и министерство здравоохранения начали проверку. Заведующий отделением Сергей Доленчук объяснил, что во время праздников поступило аномально много тел, а персонала для ухода за помещениями не хватает.
