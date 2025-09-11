Алкоголь опасен для здоровья с первой капли, предупреждает эксперт
Ведущий научный сотрудник Национального научного центра наркологии Анна Лобачева заявила, что риск для здоровья возникает с первой капли любого спиртного напитка, пишет РИА Новости.
Она подчеркнула, что алкоголь не является необходимым элементом питания и может нанести вред организму.
Лобачева рассказала, что употребление спиртных напитков запрещено при беременности, в детском и подростковом возрасте, а также при наличии определенных заболеваний. Управление транспортными средствами также требует полного отказа от спиртного. Многие люди рассматривают алкоголь как способ расслабиться, не осознавая, что даже контролируемое употребление может привести к зависимости.
Регулярное потребление спиртного вызывает изменения в метаболизме и воздействует на нервную систему. Даже небольшие дозы алкоголя могут негативно сказаться на всех органах. Эксперт отметила, что систематическое употребление алкоголя связано с более чем 60 заболеваниями и травмами, которые приводят к потере трудоспособности и преждевременной смерти.
По словам Лобачевой, продолжительность жизни у людей, регулярно употребляющих спиртные напитки, сокращается в среднем на 15-20 лет. Эти факты подчеркивают важность осознания последствий алкоголя и необходимости бережного отношения к своему здоровью.
Читайте также: