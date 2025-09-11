Алкоголь опасен для здоровья с первой капли, предупреждает эксперт

11 сентября 2025, 08:17

Нарколог Лобачева предупредила о риске для здоровья с первой капли алкоголя

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Ведущий научный сотрудник Национального научного центра наркологии Анна Лобачева заявила, что риск для здоровья возникает с первой капли любого спиртного напитка, пишет РИА Новости.