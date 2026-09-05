Жителям Московского региона рассказали об особенностях вакцинации от энцефалита

05 сентября 2026, 06:41

Биолог Москаев: прививки от энцефалита лучше делать с ноября по март

Фото: iStock/MargJohnsonVA

Лучшим временем для для вакцинации от клещевого энцефалита в Московском регионе является период с ноября по март. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев.





Эксперт пояснил, что после прививки организму требуется 1–2 месяца для выработки антител к вирусу. Если в этот период произойдёт укус клеща, есть риск осложнений, так как иммунная реакция на вакцину ещё не так сильна.



«Поэтому жителям Московского региона не стоит вакцинироваться от энцефалита непосредственно перед весенне-летним или летне-осенним пиком активности клещей. Это стоит сделать в период, когда всплеск закончится, с прицелом на будущие годы. В Москве и Московской области лучше вакцинироваться, начиная с ноября и заканчивая мартом», — отметил Москаев.