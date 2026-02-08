Стало известно, почему выросла плата за воду без счетчика
За год оплата холодной воды для тех, у кого нет счетчика, увеличилась примерно вдвое. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Причиной он назвал рост повышающего коэффициента. Его подняли с полутора до трех, чтобы пресечь возможные злоупотребления.
По словам депутата, когда приборов учета нет, реальное потребление в квартире может многократно превышать норматив, указанный в квитанции. В качестве примера он привел арендное жилье, где по документам числится один человек, а фактически проживает значительно больше.
Колунов отметил, что после введения такой меры доля квартир, оснащенных водяными счетчиками, выросла до 90 процентов.
