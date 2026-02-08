Стало известно, почему выросла плата за воду без счетчика

08 февраля 2026, 17:24

Колунов: За год плата за холодную воду без счетчика выросла в два раза

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

За год оплата холодной воды для тех, у кого нет счетчика, увеличилась примерно вдвое. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.