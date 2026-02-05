Достижения.рф

В России к 2030 году перестанут работать 70 тысяч лифтов

Фото: iStock/Sergey Granev

В России к 2030 году могут остановиться около 70 тысяч лифтов — их срок эксплуатации уже истёк, но его ранее временно продлили. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, если в ближайшие четыре года не заменить или модернизировать оборудование, то к 2030-му эти лифты просто перестанут работать.

Министр отметил, что задача требует серьёзной работы со стороны лифтовых компаний, регионов и муниципалитетов. Особенно сложная ситуация — в домах, где управление находится на самих жильцах.

Иван Мусатов

