В России к 2030 году перестанут работать 70 тысяч лифтов

05 февраля 2026, 11:22

Фото: iStock/Sergey Granev

В России к 2030 году могут остановиться около 70 тысяч лифтов — их срок эксплуатации уже истёк, но его ранее временно продлили. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире телеканала «Россия 24».