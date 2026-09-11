Стало известно, почему взрослые мужчины заводят отношения с молодыми девушками

11 сентября 2026, 20:49

Психиатр Шуров: взрослые мужчины выбирают молодых девушек для самоутверждения

Фото: Istock/Zinkevych

Психиатр Василий Шуров рассказал о причинах, по которым взрослые мужчины выбирают отношения с молодыми девушками.





В беседе с NEWS.ru специалист заявил, что таким образом они пытаются самоутвердиться. По словам психиатра, подобная стратегия указывает на закомплексованность человека. Врач пояснил, что в возрасте 45-50 лет в мужском организме начинаются изменения.

«Хочется как-то подчеркнуть свой статус большой машиной или молодой девушкой рядом. Плюс она зачастую действительно неопытная, в отличие от зрелых женщин. Бывает иллюзия: «Я её под себя воспитаю, переформатирую, задавлю своим статусом или ещё чем-то». В общем, так себя ведут слабые, закомплексованные мужчины», — подчеркнул эксперт.