Перечислены требующие обращения к врачу проблемы со сном
Врач Лоуренс Эпштейн, гериатр Бриенн Майнер и нейробиолог Филип Герман назвали проблемы со сном, которые требуют обязательного обращения к врачу. Об этом пишет издание La Nacion.
Герман посоветовал обратиться к специалисту, если человек не засыпает из-за тяжелых мыслей или из-за того, что ему неудобно лежать. Последнее может быть признаком синдрома беспокойных ног — состояния, при котором возникает непреодолимое желание двигать ногами.
Майнер рекомендовала посетить врача, если ночные пробуждения продолжаются более 10 минут. Однако, по ее словам, просыпаться время от времени — это нормально, особенно с возрастом.
Эпштейн добавил, что обследование необходимо и при постоянной дневной сонливости, которая мешает работе, вождению и другим повседневным задачам. При этом он уточнил, что чувство сонливости после обеда, в тёмной комнате или на удобном диване может быть естественным.
Читайте также: