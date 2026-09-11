Перечислены требующие обращения к врачу проблемы со сном

11 сентября 2026, 20:00

Гериатр Майнер: Длительные ночные пробуждения требуют обращения к врачу

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач Лоуренс Эпштейн, гериатр Бриенн Майнер и нейробиолог Филип Герман назвали проблемы со сном, которые требуют обязательного обращения к врачу. Об этом пишет издание La Nacion.