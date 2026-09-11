Терапевт порекомендовала некоторым людям не пропускать завтрак
Терапевт «СМ-Клиники» Татьяна Виноградова рассказала, что пропуск завтрака сам по себе не обязательно вредит здоровью, однако некоторым категориям людей отказываться от утреннего приема пищи не следует, передает RT.
Специалист утверждает, что если утром человек не испытывает голода, чувствует себя хорошо и получает все необходимые питательные вещества в течение дня, то нет необходимости заставлять себя завтракать. Однако важно понимать, что происходит дальше: если из-за пропуска завтрака к обеду возникает сильный голод, человек начинает переедать или постоянно перекусывать калорийными продуктами, это может вызывать беспокойство.
Также важен состав утреннего приема пищи. Сладкая выпечка и хлопья с сахаром не менее вредны, чем полное отсутствие еды до обеда. По словам терапевта, идеальный завтрак должен содержать белок, пищевые волокна и сложные углеводы. Это могут быть яйца, творог или йогурт в сочетании с цельнозерновыми продуктами, овощами, фруктами и орехами.
Особое внимание завтраку следует уделять детям и подросткам, людям с высокой физической активностью, а также тем, кто испытывает слабость, головокружение или снижение концентрации, если между приемами пищи проходят длительные промежутки времени, добавила Виноградова.
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