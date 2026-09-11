Терапевт порекомендовала некоторым людям не пропускать завтрак

11 сентября 2026, 18:51

Врач Виноградова: Детям и людям с высокой активностью нельзя пропускать завтрак

Фото: iStock/Sabina Galja

Терапевт «СМ-Клиники» Татьяна Виноградова рассказала, что пропуск завтрака сам по себе не обязательно вредит здоровью, однако некоторым категориям людей отказываться от утреннего приема пищи не следует, передает RT.