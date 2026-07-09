Ветеринар рассказала, как отучить собаку копать грядки

09 июля 2026, 12:09

Ветеринар Колесникова: собаки копают землю из-за охотничьего инстинкта

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Ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Наталья Колесникова рассказала, как отучить собаку копать грядки.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснила, что копание — естественное поведение: так животные ищут прохладу, развлекаются или реализуют охотничий инстинкт.



Чаще других роют землю терьеры, таксы и лайки. Эксперт сообщила, что летом собаки выкапывают лежанки, чтобы охладиться, но могут и подкопать забор, а затем убежать. Наказание, по словам ветврача, бесполезно и вызовет только стресс.

«Хорошо работает собственная зона для раскопок. Например, небольшой участок с песком, где можно прятать игрушки или лакомства. Собака быстро понимает, где копать разрешено, а где нет», — отметила Наталья.