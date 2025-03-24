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Стало известно решение суда об УДО для Михаила Ефремова

Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, об этом 24 марта пишет Shot.
Ефремов поблагодарил судью за такое решение. Выйти на свободу он сможет уже 7 апреля, то есть по истечении 15 суток для обжалования решения суда. После освобождения актеру надо будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Также суд запретил ему переезжать и водить автомобиль. Сам Ефремов заявил, что садиться за руль больше не собирается.

Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня 2020 года. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee и столкнулся с Lada Granta, водитель погиб. В сентябре того же года Ефремова приговорили к восьми годам колонии с отбыванием наказания в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

За время нахождения в колонии Ефремов не раз подавал прошение на УДО и даже просился на СВО.

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«Мой главный враг»: устроивший смертельное ДТП Ефремов выйдет по УДО. Как артист жил в колонии и что на самом деле с его здоровьем
24 марта 2025, 14:15

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Смертельное ДТП в Москве кардинально изменило жизнь заслуженного артиста России Михаила Ефремова. На протяжении четырех с половиной лет Ефремов отбывает свой восьмилетний срок в колонии в Белгородской области. 24 марта состоялось заседание по условно-досрочному освобождению артиста. Как оно проходило и какое решение вынес суд, расскажет «Радио 1».

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова

Авария, кардинально изменившая жизнь Михаила Ефремова, произошла 8 июня 2020 года, когда артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии и вскоре скончался. Позже выяснилось, что в крови Ефремова помимо алкоголя были обнаружены запрещенные вещества.

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Общественность была шокирована произошедшим и требовала наказания для артиста. Михаил Ефремов продолжал отрицать свою вину, несмотря на множество убедительных доказательств, свидетельствующих о противоположном. В сотрудничестве со своим адвокатом Эльманом Пашаевым актер предпринимал все возможные усилия, чтобы избежать тюремного заключения. 8 сентября 2020 года Ефремову был вынесен приговор — восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии № 4 УФСИН России в Белгородской области, в городе Алексеевка.


Михаил Ефремов после вынесения приговора (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актер Ефремов попросил выпустить его по УДО из-за болезней

Актер Михаил Ефремов ранее обратился в суд с просьбой о досрочном освобождении по состоянию здоровья. За последние полгода его трижды осматривал врач-пульмонолог, который отметил, что заключенному требуется срочное лечение. Как проходило заседание Ефремова об УДО Известно, что Ефремов подал ходатайство об УДО в закрытом формате, однако оно было отклонено. На заседании артсист сообщил, что неоднократно исповедывался и переосмыслил все свои прошлые ошибки.

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — заявил Ефремов.

Михаил добавил, что больше никогда не сядет за руль. Актёр признаётся, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

«Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — отметил Ефремов.

В колонии артист, по его собственному признанию, красил, убирал мусор, снимал кино и даже занимался КВНом.

Ефремов был признан нарушителем режима

Михаил Ефремов был признан злостным нарушителем режима в ИК-4 после того, как у него обнаружили смартфон. На заседании по делу об условно-досрочном освобождении суда напомнили, что актер использовал телефон для звонков на номера, которые были официально разрешены. Тем не менее, за хранение смартфона Ефремов был отправлен на пять дней в штрафной изолятор.


Сам актер объяснил появление смартфона в колонии своей «глупостью». Как сообщает корреспондент SHOT из зала суда, Ефремов признался, что увидел, как другие заключенные звонят, и тоже захотел попробовать. В целом, администрация колонии положительно оценила Михаила Ефремова, отметив его активное участие в культурно-массовой деятельности и хорошее поведение.

Суд одобрил УДО Ефремову

Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония согласны с УДО. Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии. С оговоркой — в случае освобождения актеру нужно запретить управлять транспортом на 3 года.

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Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы
24 марта 2025, 13:27

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в предъявленном ему обвинении о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обвинение мне понятно, вину не признаю», — заявил Иванов.

При этом второй фигурант дела Антон Филатов вину также не признал, отметив, что в обвинении содержится много фактических ошибок. Прокурор Игорь Потапов договорить ему не дал, отметив, что Филатов разглашает сведения, содержащие гостайну.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей на текущей неделе
Синоптик Шувалов: на текущей неделе ночных заморозков уже не будет
24 марта 2025, 13:21

Фото: iStock/yulenochekk

Март медленно приближается к концу, однако температура воздуха на улицах Москвы и Московской области еще не совсем теплая, да и солнце выглядывает не так часто, как хотелось бы горожанам.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на текущей неделе ночных заморозков уже не будет.

«Эта неделя, в отличие от выходных, будет с большим количеством облаков. Сушь сменится дождями — они ожидаются во вторник и в пятницу. Эпизодически они могут быть и в среду, и в четверг», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха ожидается не выше 5, 7 градусов, а далее она может повыситься до 10, 12.

«Температура станет вполне апрельской, а к выходным может достигнуть 15 градусов тепла. В среду и четверг шансов увидеть солнце много. В выходные тоже ждёт солнечная погода», — рассказал Шувалов.

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Майские праздники 2025: сколько россияне будут отдыхать и когда выгоднее брать отпуск
24 марта 2025, 12:54

Фото: istockphoto / Mikhail Blavatskiy

В мае 2025 года россиян ждут восемь дней праздничного отдыха. Из 31 календарного дня будет 13 нерабочих и 18 рабочих, включая выходные. Однако жители некоторых регионов могут получить дополнительные дни отдыха, а представители ряда профессий, напротив, могут остаться без них.
«Радио 1» расскажет, как распределены выходные в мае 2025 года, в каких случаях работодатели могут привлечь сотрудников к работе в праздники и когда выгоднее брать отпуск, чтобы получить больше дней отдыха и максимальные отпускные выплаты.

Сколько дней отдыхаем в мае 2025 года


В 2025 году в России официально объявлены два периода праздничных выходных:

  • с 1 по 4 мая — в честь Праздника Весны и Труда;
  • с 8 по 11 мая — в честь Дня Победы.
Стандартные выходные (субботы и воскресенья) приходятся на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая. При этом 30 апреля будет сокращённым рабочим днём.

Фото: Радио 1

Дополнительные выходные: как получить больше дней отдыха в мае 2025


Согласно Трудовому кодексу РФ, официальными нерабочими днями в мае считаются 1 и 9 число. Однако благодаря решению правительства от 4 октября 2024 года выходной с 4 января перенесён на 2 мая, а выходной с 23 февраля — на 8 мая. Это позволило продлить оба праздничных периода.

Таким образом, в начале мая получится четырёхдневный отдых с 1 по 4 мая и ещё четыре выходных дня с 8 по 11 мая.

Кроме того, жители России могут взять три дня отпуска в конце апреля (28, 29 и 30 числа) и получить в общей сложности девять дней отдыха подряд — с 26 апреля по 4 мая.

«В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска», — заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в РИА Новости.

Гаврилов также отметил, что такой способ продления выходных полностью соответствует законодательству. Он напомнил, что график отпусков должен быть утверждён работодателем не позднее чем за две недели до начала года, а значит, подавать заявление на отпуск в этот период следует заранее.

Почему в апреле выгодно брать отпуск


Время ухода в отпуск напрямую влияет на размер отпускных выплат из-за особенностей их расчёта. Они вычисляются исходя из среднего дневного заработка, который определяется как общая сумма зарплаты за последние 12 месяцев, разделённая на количество фактически отработанных дней. Поскольку в апреле, как правило, больше рабочих дней, чем в январе или мае, отпуск в этом месяце может быть финансово выгоднее, так как увеличивает сумму выплат.

Кто обязан работать в праздничные дни


Привлечение сотрудников к работе в официальные праздничные дни возможно только с их согласия. В этом случае работодатель оформляет соответствующий приказ.

Однако существуют исключения:

  • если требуется выполнение срочных работ для обеспечения нормального функционирования предприятия;
  • в экстренных ситуациях (форс-мажор, чрезвычайные происшествия) работодатель может вызвать сотрудников на работу без их согласия;
  • непрерывные производства и организации, оказывающие круглосуточные услуги, продолжают работу в праздники.
К работе в праздничные дни могут привлекаться также артисты, журналисты и другие творческие работники.

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Кому нельзя работать в праздники


Некоторым категориям граждан запрещено выходить на работу в праздничные и выходные дни. В этот список входят:

  • несовершеннолетние работники (до 18 лет);
  • беременные женщины;
  • лица с медицинскими противопоказаниями.

Когда выгоднее брать отпуск в мае


С финансовой точки зрения май не является лучшим месяцем для отпуска. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше эта сумма. Например, в апреле рабочих дней больше, чем в январе или мае, поэтому отпуск в конце апреля принесёт более высокие выплаты по сравнению с маем.

Эксперты рекомендуют использовать отпускные дни только на рабочие дни, чтобы не тратить их на оплачиваемые государством выходные.

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В Госдуме заявили, что школьниц не нужно поощрять рожать
Останина: школьниц не нужно поощрять рожать, они должны учиться
24 марта 2025, 12:54

Фото: istockphoto/ANGHI

Роды и воспитание детей — непосильная нагрузка для школьниц, поэтому не стоит поощрять их рожать. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по защите семьи Нину Останину. Так она оценила приказ главы Орловской области выплачивать беременным школьницам 100 тысяч рублей при постановке на учет.
«Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры. (…) Если школьница забеременела, то я никогда не выступала с рекомендацией прервать беременность. Если событие уже случилось, от этого никуда не уйти и поддерживать надо. Но поощрять это не нужно», — прокомментировала парламентарий.
Останина добавила, что детям необходимо учиться. Кроме того, по словам депутата, организм школьницы еще не готов к материнству. Останина заключила, что родитель, получивший образование, способен дать ребенку больше в плане воспитания.

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