Стало известно решение суда об УДО для Михаила Ефремова

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Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, об этом 24 марта пишет Shot.
Ефремов поблагодарил судью за такое решение. Выйти на свободу он сможет уже 7 апреля, то есть по истечении 15 суток для обжалования решения суда. После освобождения актеру надо будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Также суд запретил ему переезжать и водить автомобиль. Сам Ефремов заявил, что садиться за руль больше не собирается.
Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня 2020 года. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee и столкнулся с Lada Granta, водитель погиб. В сентябре того же года Ефремова приговорили к восьми годам колонии с отбыванием наказания в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.
За время нахождения в колонии Ефремов не раз подавал прошение на УДО и даже просился на СВО.
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Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня 2020 года. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee и столкнулся с Lada Granta, водитель погиб. В сентябре того же года Ефремова приговорили к восьми годам колонии с отбыванием наказания в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.
За время нахождения в колонии Ефремов не раз подавал прошение на УДО и даже просился на СВО.
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Элина Позднякова