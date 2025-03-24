В суде рассматривается прошение Михаила Ефремова об УДО

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда)
Прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО) рассматривается в Алексеевском суде Белгородской области. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на правоохранителей.
В начале марта стало известно о росте спроса на поделки Ефремова. Речь шла об иконах, нардах и крестах. Осужденный для повышения продаж оставляет на продукции автограф.
В конце февраля сообщалось, что артист скоро должен выйти из СИЗО, однако данные тогда не подтвердили. Михаилу Ефремову назначили 7,5 года тюремного заключения за смертельное ДТП в июне 2020 года. Ефремов был пьян и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль, водителя которого не спасли.
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В конце февраля сообщалось, что артист скоро должен выйти из СИЗО, однако данные тогда не подтвердили. Михаилу Ефремову назначили 7,5 года тюремного заключения за смертельное ДТП в июне 2020 года. Ефремов был пьян и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль, водителя которого не спасли.
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Никита Кротов