«Устроим движуху в Белгородской области»: В Сети появилась запись телефонного разговора Михаила Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Актёр Михаил Ефремов вот уже почти пять лет отбывает срок за смертельное ДТП в центре Москвы, виновником которого он стал. В последнее время в СМИ появляются упорные слухи, что артист в скором времени может выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).
Не исключено, что так оно и будет. По крайней мере, на это надеется сам актёр. В распоряжение журналистов телеграм-канала SHOT попала запись телефонного звонка Ефремова из колонии в Белгородской области, где он отбывает срок. В ходе беседы Михаил Олегович поздравляет товарища с днём рождения и вскоре устроить пышные торжества по случаю своего освобождения.
Впрочем, адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил журналистам, что данная запись — фейк. Её сфабриковали те, кто хочет «насолить» его подзащитному. Создали с помощью современных технологий фальшивую запись, чтобы склонить общественное мнение в сторону негатива по отношению к артисту, уверен юрист.
Сам осуждённый (если это всё же он) в том же разговоре после бравады говорит о возможном УДО с осторожностью, подчёркивая, что «это просто суд, ничего ещё не понятно».
Ходатайство Михаила Олеговича об УДО будет рассмотрено 24 марта в одном из судов Белгородской области. В окружении артиста считают, что 61-летнему Ефремову необходимо выйти на свободу как можно скорее из-за обострившихся проблем со здоровьем.
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«Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю я. Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — говорит актёр.
Впрочем, адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил журналистам, что данная запись — фейк. Её сфабриковали те, кто хочет «насолить» его подзащитному. Создали с помощью современных технологий фальшивую запись, чтобы склонить общественное мнение в сторону негатива по отношению к артисту, уверен юрист.
Сам осуждённый (если это всё же он) в том же разговоре после бравады говорит о возможном УДО с осторожностью, подчёркивая, что «это просто суд, ничего ещё не понятно».
Ходатайство Михаила Олеговича об УДО будет рассмотрено 24 марта в одном из судов Белгородской области. В окружении артиста считают, что 61-летнему Ефремову необходимо выйти на свободу как можно скорее из-за обострившихся проблем со здоровьем.
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Александр Бойцов