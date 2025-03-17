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«Устроим движуху в Белгородской области»: В Сети появилась запись телефонного разговора Михаила Ефремова

Отбывающий срок Михаил Ефремов планирует в ближайшее время выйти из колонии
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актёр Михаил Ефремов вот уже почти пять лет отбывает срок за смертельное ДТП в центре Москвы, виновником которого он стал. В последнее время в СМИ появляются упорные слухи, что артист в скором времени может выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).
Не исключено, что так оно и будет. По крайней мере, на это надеется сам актёр. В распоряжение журналистов телеграм-канала SHOT попала запись телефонного звонка Ефремова из колонии в Белгородской области, где он отбывает срок. В ходе беседы Михаил Олегович поздравляет товарища с днём рождения и вскоре устроить пышные торжества по случаю своего освобождения.

«Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю я. Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — говорит актёр.

Впрочем, адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил журналистам, что данная запись — фейк. Её сфабриковали те, кто хочет «насолить» его подзащитному. Создали с помощью современных технологий фальшивую запись, чтобы склонить общественное мнение в сторону негатива по отношению к артисту, уверен юрист.

Сам осуждённый (если это всё же он) в том же разговоре после бравады говорит о возможном УДО с осторожностью, подчёркивая, что «это просто суд, ничего ещё не понятно».

Ходатайство Михаила Олеговича об УДО будет рассмотрено 24 марта в одном из судов Белгородской области. В окружении артиста считают, что 61-летнему Ефремову необходимо выйти на свободу как можно скорее из-за обострившихся проблем со здоровьем.

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«Ориентиры нормальные, но любви к женщине преклонного возраста, конечно, нет»: раскрыта правда о браке Галкина* и Пугачёвой
Андрей Матус раскрыл правду о браке Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой
17 марта 2025, 10:16

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Более 14 лет назад Алла Пугачёва вышла замуж за Максима Галкина*. Практически сразу общественность стала гадать, когда же развалится звездный брак. Причиной возможного развода называли большую разницу в возрасте между певицей и шоуменом.
Однако годы идут, а брак как будто становится только крепче. 75-летняя Пугачёва и 48-летний Галкин* вместе с детьми уехали сначала в Израиль, а затем перебрались на Кипр. Супруги продолжают во всём поддерживать друг друга.

Источники, близкие к знаменитой чете убеждены, что секрет их крепкого брака заключается в том, что Алла Борисовна искренне любит своего мужа, а Максим согласен на всё ради связей своей именитой супруги и нажитых ею капиталов.

Андрей Матус, который попытался помочь Галкину* и Пугачёвой перевезти все богатства из особняка в подмосковной деревне Грязь в новую страну проживания пары, убежден, что юморист выбрал карьеру. Он питает страсть исключительно к деньгам и возможностям, которые стали доступны для него в браке.

«Алла Борисовна любит этого человека. В своей слепой любви она за ним и пошла. Никогда бы не подумал, что буду защищать Галкина*, с его слов, ориентиры у него абсолютно нормальные, но любви к этой женщине преклонного возраста, конечно же, нет и быть не может. Кто такой Галкин без Аллы Борисовны? Не существует его, как самостоятельной фигуры», – отметил Матус в эфире телепередачи «Новые русские сенсации».
Напомним, что впервые искра между будущими супругами пробежала ещё в тот момент, когда Пугачёва была замужем за Филиппом Киркоровым. В течение шести лет Алла Борисовна и Филипп Бедросович громко разводились, после чего Пугачёва стала женой Галкина*. В 2013 году у пары родились двойняшки Лиза и Гарри, которых выносила суррогатная мать.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#семья
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Mash: Павел Деоевянко прикрывал аферы с криптовалютой фиктивными договорами о продаже недвижимости
Актёр Павел Деревянко признан потерпевшим в деле об афере с криптовалютой
17 марта 2025, 09:26

Павел Деревянко (Фото: Телеграм @pabloderevyanko)

Актёр Павел Деревянко прикрывал свои аферы с криптовалютой фиктивными договорами о продаже недвижимости. Однако ему удалось выйти сухим из воды и убедить суд, что он в этом деле является пострадавшей стороной.
В прошлом году некая фирма под названием «РПК» и её владелец Сергей Николенко подали на артиста в суд, напоминает телеграм-канал Mash. Бизнесмен требовал вернуть пять миллионов рублей, которые Деревянко получил в качестве аванса за здание на Алтуфьевском шоссе. Ещё 15 миллионов должны были перевести после подписания всех документов. Однако сделка не состоялась — выяснилось, что актёр не является собственником недвижимости. Аванс, естественно, потребовали вернуть.

Во время судебного разбирательства Деревянко вдруг заявил, что Николенко вовсе не собирался приобретать здание, а намеревался через фиктивный договор купли-продажи вложить деньги в махинации с криптовалютой, которые проворачивал бывший деловой партнёр артиста Григорий Мулузян. За незаконные операции с биткоинами тот уже сидит в СИЗО. Павел сумел убедить суд, что партнёр его обманул. Сделку признали мнимой, а для Деревянко всё обошлось без последствий.

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#операции
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«Просто днище»: Поклонники ополчились на Чумакова после его скабрезных высказываний в адрес жены
Поклонники не одобрили пошлости Чумакова в адрес его жены Юлии Ковальчук
17 марта 2025, 09:08

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Инстаграм* @juliakovalchuk)

Звёздная пара Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук всегда считалась одной из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе, ведь их браку уже 17 лет. Однако скабрезности, прозвучавшие из уст артиста в адрес собственной жены, шокировали поклонников и заставили усомниться, что этот брак является образцовым.
В недавнем совместном интервью для программы «Света вокруг света» Чумаков рассказал о начале их с Юлией отношений и о своих критериях, по которым он тогда оценивал девушек. Большая и чистая любовь в их число не входила.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями», — рассказывал певец ведущей проекта Светлане Бондарчук.

Поклонников и просто пользователей Сети возмутили такие пошлые высказывания Алексея в адрес супруги. Они тут же разразились целой волной неодобрительных комментариев.

«"Вдул! И это про свою жену, мать своих дочек! Это дно!", "Инфантильный самовлюбленный мальчик", "Взрослый мужчина, а рассуждения подростка", "Фраза про "вдул с последствиями" просто днище..."», — писали зрители шоу.

Некоторые признались, что резко стали хуже относиться к ранее любимому артисту, а то и вовсе полностью в нём разочаровались.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Алекса раскрыла причину, по которой удалила пост о разводе с Вячеславом Дайчевым
Алекса заявила, что пост о разводе опубликовали взломщики ее страницы в соцсети
17 марта 2025, 08:48

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)

36-летняя супруга фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, Алекса, неожиданно для подписчиков заявила, что новость о её разводе является результатом взлома её страницы в соцсети.
В Instagram* она поделилась сторис, в которой выразила удивление по поводу слухов о расставании и пояснила, что публикация о разводе не была её инициативой.

«Увидела новости, сама была удивлена про развод. Меня взломали, сожалею, что многих ввели в заблуждение, всё хорошо, иначе и быть не могло», — написала Алекса.

Опровержение появилось в формате сториса, что вызвало вопросы у подписчиков, которые ранее комментировали пост о разводе и выражали поддержку Алексе за смелое решение. Напомним, что публикация о разводе сопровождалась черно-белым свадебным снимком пары и выглядела достаточно убедительно.

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*запрещен в РФ.
#развод
#пост
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«Спасал тебя, сколько мог»: Филипп Киркоров раскрыл Ольгу Серябкину в шоу «Маска»
17 марта 2025, 08:47

Ольга Серябкина (Фото: Телеграм @seryabkina)

Ольге Серябкиной пришлось покинуть музыкальный проект «Маска». В очередном выпуске шестого сезона судьи угадали, что именно она скрывается в образе Богомола.
Среди членов жюри снова были Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Стас Костюшкин. Позади половина сезона, и артисты стараются выступить как можно ярче, но в то же время не раскрыть своё инкогнито, чтобы дойти до финала.

На протяжении уже двух выпусков маститые судьи не могли разгадать, кто скрывается под масками. Так, например, Овечкой оказалась телеведущая Ксения Бородина. Также неузнанным остался и актёр, пародист, певец и шоумен Александр Ревва, примеривший на себя личину Цыплёнка.

На этот раз все члены жюри единогласно определили, что в образе Богомола укрылась бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина, и оказались правы. Самопровозглашённый король российской эстрады признался, что угадывал певицу и раньше, но немного «подсуживал» ей, чтобы 39-летняя артистка не покинула проект так рано.

«Любимица наша. Я тебя спасал, как мог, все выпуски. У нас с тобой грандиозные совместные планы», — сказал Киркоров.

Ольга ответила, что будет счастлива написать композицию для бывшего супруга Аллы Пугачёвой или записать с ним совместный клип.

«Невероятное удовольствие быть на этой сцене. Не ожидала, что мне так понравится в "Маске". Но всё происходит так быстро, начинаешь сживаться с персонажем. Прятаться было сложно», — рассказала артистка о своём участии в шоу.

Самой первой покинула проект Агата Муцениеце, выступавшей в маске Коровки. Затем арбитры «рассекретили» Эльдара Джарахова, который примерил на себя образ Капибары.

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