Ученые раскрыли, когда сидение не повышает риск ранней смерти

21 июня 2026, 21:52

JSHS: Если сидеть не больше 4 часов в день, риск болезней сердца минимальный

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

Китайские ученые выяснили, что сидячий образ жизни не всегда опасен для здоровья, если его продолжительность не превышает четырех часов в день, а общая физическая активность остается высокой. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 41 тысячи взрослых участников в течение почти 12 лет.