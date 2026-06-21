Ученые раскрыли, когда сидение не повышает риск ранней смерти
Китайские ученые выяснили, что сидячий образ жизни не всегда опасен для здоровья, если его продолжительность не превышает четырех часов в день, а общая физическая активность остается высокой. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 41 тысячи взрослых участников в течение почти 12 лет.
Результаты работы опубликовали в научном журнале Journal of Sport and Health Science (JSHS). В ходе наблюдения специалисты сопоставили ежедневное время в сидячем положении с рисками сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Оказалось, что минимальные показатели риска зафиксировали не у тех, кто почти не сидел, а у группы с продолжительностью сидения около четырех часов в сутки. При этом зависимость оказалась J-образной: опасность возрастала как при менее чем двух часах, так и при более чем шести часах сидения.
Наибольшим сюрпризом стали данные по физически активным людям. У тех, кто проводил в кресле меньше четырех часов и много двигался, замена части упражнений на сидение не увеличивала, а снижала риски. Авторы предполагают, что в указанном случае умеренное сидение может действовать как восстановительный фактор после высоких ежедневных нагрузок.
В то же время для людей, которые сидят большую часть дня, рекомендации остаются прежними: сокращение времени в неподвижном положении и повышение физической активности заметно улучшают прогнозы. Например, замена 30 минут сидения на движение у таких участников была связана со снижением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.
Исследователи подчеркивают, что их работа не оправдывает малоподвижный образ жизни, а лишь указывает на отсутствие универсального правила. Совет «сидеть как можно меньше» не подходит всем одинаково — важны индивидуальный уровень активности и дозировка отдыха.
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