В Кашире начали установку новогодних елей к праздникам

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В микрорайоне Кашира-3 установили первую новогоднюю ель. Сотрудники МБУ «Благоустройство» закрепили основание, собрали каркас и прикрепили пушистые ветви. Елку украсили гирляндами, яркими шарами и красной звездой, сообщили в Администрации городского округа Кашира.



Параллельно монтаж праздничных красавиц начали в микрорайоне Ожерелье, на станции и в городском парке Каширы.

Совсем скоро в Подмосковье стартует проект «Зима в Подмосковье». Торжественное зажжение огней елей запланировали на 1 декабря.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира
По программе жителей и гостей ждёт более 50 праздничных мероприятий. В городских парках будет работать резиденция Деда Мороза с почтовым отделением для детских писем и пожеланий.
Ирина Паршина

