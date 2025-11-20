В Кашире начали установку новогодних елей к праздникам
В микрорайоне Кашира-3 установили первую новогоднюю ель. Сотрудники МБУ «Благоустройство» закрепили основание, собрали каркас и прикрепили пушистые ветви. Елку украсили гирляндами, яркими шарами и красной звездой, сообщили в Администрации городского округа Кашира.
Параллельно монтаж праздничных красавиц начали в микрорайоне Ожерелье, на станции и в городском парке Каширы.
Совсем скоро в Подмосковье стартует проект «Зима в Подмосковье». Торжественное зажжение огней елей запланировали на 1 декабря.
По программе жителей и гостей ждёт более 50 праздничных мероприятий. В городских парках будет работать резиденция Деда Мороза с почтовым отделением для детских писем и пожеланий.
