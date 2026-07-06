Стало известно, сколько денег можно сэкономить при отказе от бизнес-ланчей

06 июля 2026, 18:15

Экономист Бархота: домашние обеды сэкономят до 70 тысяч рублей в год

Фото: iStock/wmaster890

Отказ от бизнес-ланчей в кафе и ресторанах в пользу домашней еды в контейнерах позволит до 70 тысяч рублей в год. Об этом рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.





По его словам, домашняя еда обычно готовится из качественных продуктов, поэтому она гораздо полезнее ресторанной. Кроме того, обеды, принесенные из дома, в среднем обходятся в 250 рублей, в кафе же за питание придется отдать порядка 500 рублей. Так, ежедневная экономия составляет порядка 250 рублей, а годовая — от 50 до 70 тысяч рублей.





«Если приготовление блюд происходит дома, то они обходятся приблизительно на 50–70% дешевле, чем еда в заведениях общественного питания. Мало того, что домашний обед дешевле наполовину, он еще и питательнее с точки зрения пищевой и энергетической ценности», — отметил Бархота в разговоре с изданием «Абзац».