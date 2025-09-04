Стало известно, сколько денег потерял блогер-иноагент Юрий Дудь* после своего побега из России

Достижения.рф

Юрий Дудь* заработал за 2024 год в 2 раза меньше, чем до своего побега из РФ
Юрий Дудь* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогер-иноагент Юрий Дудь* заработал за прошлый год почти в два раза меньше, чем до своего побега из России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



В 2023 году доход компании блогера составил 756 тысяч евро, а в 2024 году он снизился до 751 тысячи евро.

Чистая прибыль за прошлый год достигла 17 тысяч евро, что в шесть раз превышает показатель 2023 года (2,8 тысячи евро). Такой рост был достигнут благодаря сокращению затрат на персонал на 7 тысяч евро, общих расходов — на 15 тысяч евро и увеличению «прочего дохода» на 42 тысячи евро, источник которого не разглашается.

Активы компании уменьшились на 15%, что связано с сокращением оборотных средств — с 154 тысяч евро в 2023 году до 131 тысячи евро в 2024 году.

*Внесен Минюстом России в реестр иноагентов

Екатерина Коршунова

