Стало известно, сколько денег потерял блогер-иноагент Юрий Дудь* после своего побега из России
Блогер-иноагент Юрий Дудь* заработал за прошлый год почти в два раза меньше, чем до своего побега из России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В 2023 году доход компании блогера составил 756 тысяч евро, а в 2024 году он снизился до 751 тысячи евро.
Чистая прибыль за прошлый год достигла 17 тысяч евро, что в шесть раз превышает показатель 2023 года (2,8 тысячи евро). Такой рост был достигнут благодаря сокращению затрат на персонал на 7 тысяч евро, общих расходов — на 15 тысяч евро и увеличению «прочего дохода» на 42 тысячи евро, источник которого не разглашается.
Активы компании уменьшились на 15%, что связано с сокращением оборотных средств — с 154 тысяч евро в 2023 году до 131 тысячи евро в 2024 году.
*Внесен Минюстом России в реестр иноагентов
Читайте также: