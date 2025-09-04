Стало известно, сколько денег потерял блогер-иноагент Юрий Дудь* после своего побега из России

04 сентября 2025, 11:12

Юрий Дудь* заработал за 2024 год в 2 раза меньше, чем до своего побега из РФ

Юрий Дудь* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогер-иноагент Юрий Дудь* заработал за прошлый год почти в два раза меньше, чем до своего побега из России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.