Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Технологии искусственного интеллекта никогда не заменят телеведущих, так как ИИ лишен эмоций. Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru журналист Владимир Познер.



По его словам, ИИ-интервьюеры теоретически способны выполнять такую работу и могут научиться задавать вопросы на конкретные темы.

«Но если человек, которому задают вопросы, вдруг ответит неожиданно или откроет дверь куда-то, о чем интервьюер не думал и куда обязательно надо было бы войти, то искусственный интеллект этого не сделает», — пояснил журналист.

Познер считает, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в этой профессии. В этом нет необходимости, добавил он.
Екатерина Коршунова

