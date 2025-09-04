Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект
Журналист Познер: ИИ не заменит телеведущих из-за отсутствия эмоций
Технологии искусственного интеллекта никогда не заменят телеведущих, так как ИИ лишен эмоций. Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru журналист Владимир Познер.
По его словам, ИИ-интервьюеры теоретически способны выполнять такую работу и могут научиться задавать вопросы на конкретные темы.
«Но если человек, которому задают вопросы, вдруг ответит неожиданно или откроет дверь куда-то, о чем интервьюер не думал и куда обязательно надо было бы войти, то искусственный интеллект этого не сделает», — пояснил журналист.
Познер считает, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в этой профессии. В этом нет необходимости, добавил он.