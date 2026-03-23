Стало известно, сколько еще пролежит снег в столичном регионе
Синоптик Позднякова: снег в Москве полностью растает к 1 апреля
Снег в Москве окончательно растает к 1 апреля, а по области снежный покров будет сохраняться дольше. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, теплая и солнечная погода, которая установилась в столичном регионе с начала марта, повлияла на ускоренный сход снега. Однако в Подмосковье сугробы растают позже.
«Здесь стоит ждать схода снега в первую неделю апреля, что опережает показатели на пять дней. Потому что в Подмосковье температурные показатели ниже, а снега больше», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».
Тем временем главный редактор журнала «Авито Авто» Алина Распопова рассказала в беседе с RT, что для смены зимней резины на летнюю необходимо дождаться установления устойчивых плюсовых ночных температур в прогнозе хотя бы на неделю вперед.
«Ночной минус с тонким слоем льда на развязке или мосту может обернуться куда более серьезными последствиями, чем лишняя пара недель на зимней резине», — предупредила эксперт.
Сразу после смены резины Распопова призвала следить за прогнозом погоды и не планировать дальние ночные поездки. Природа может внезапно напомнить, что календарь и реальная погода — это разные вещи, заключила специалист.