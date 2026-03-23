Стало известно, сколько еще пролежит снег в столичном регионе

23 марта 2026, 13:41

Синоптик Позднякова: снег в Москве полностью растает к 1 апреля

Фото: iStock/WDnet

Снег в Москве окончательно растает к 1 апреля, а по области снежный покров будет сохраняться дольше. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, теплая и солнечная погода, которая установилась в столичном регионе с начала марта, повлияла на ускоренный сход снега. Однако в Подмосковье сугробы растают позже.





«Здесь стоит ждать схода снега в первую неделю апреля, что опережает показатели на пять дней. Потому что в Подмосковье температурные показатели ниже, а снега больше», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«Ночной минус с тонким слоем льда на развязке или мосту может обернуться куда более серьезными последствиями, чем лишняя пара недель на зимней резине», — предупредила эксперт.